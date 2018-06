Inserita in Cronaca il 19/06/2018 da Direttore ALCAMO: SERVIZIO INGOMBRANTI E SFALCI AD ALCAMO MARINA, 23 GIUGNO Al fine di agevolare i cittadini, proprietari di villette e case della località balneare, sabato 23 Giugno, dalle 7.00 alle 12.00 saranno posizionati due cassoni scarrabili per il deposito di sfalci e rifiuti ingombranti, nel posteggio in prossimità del passaggio a livello della zona Magazzinazzi.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “Questo servizio serve ad agevolare i cittadini che intendono fare le pulizie nelle case di villeggiatura. Invito pertanto alla massima collaborazione”.

E’ vietato ai cittadini lasciare sfalci in prossimità dei cancelli delle proprie abitazioni, è fatto obbligo di conferirli presso il CCR o presso i cassoni sopra detti.

Infine, si rammenta che è possibile conferire rifiuti ingombranti, sfalci di potatura, elettrodomestici, elettronica (R.A.E.E.) e altri rifiuti differenziati nei giorni lavorativi, dalle ore 7.00 alle 12.30 ed il giovedì pomeriggio, dalle 14.30 alle 19.00, presso il CCR di Vallone Monaco.

Sarà svolto un attento servizio di controllo da parte del nucleo di Polizia Ambientale al fine di salvaguardare il decoro e l’igiene del territorio, eventuali trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.