Inserita in Cronaca il 19/06/2018 da Direttore Lavori rete idrica in alcune contrade - Traffico limitato Il Comando della Polizia Municipale di Marsala ha emesso un provvedimento con il quale si istituisce un divieto di transito in alcuni tratti di strade ricadenti nelle contrade Dammusello, Addolorara e Giunchi. A decorrere da oggi - e per circa trenta giorni - infatti, talune carreggiate saranno interessate a lavori per la sostituzione di rete idrica, con conseguente limitazioni al traffico veicolare. Sarà cura dell´Impresa esecutrice dei lavori collocare gli appositi segnali.