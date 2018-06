Inserita in Sport il 19/06/2018 da Direttore Cubeda tra CIVM ed Europeo ad Ascoli sull´Osella Fa30 Nel fine settimana il driver catanese sfida il quarto round dell´Italiano Montagna, valido anche per la massima competizione continentale, tornando alla Coppa Teodori un anno dopo l´esordio sul prototipo monoposto da 3000cc



Catania, 19 giugno 2018. Domenico Cubeda torna a schiacciare il piede sull´acceleratore dell´Osella Fa30 Zytek nel fine settimana del 24 giugno ad Ascoli. Dopo Nevegal, Verzegnis e Fasano, il campione siciliano della scuderia Cubeda Corse affronta i rivali del Campionato Italiano Velocità Montagna per la quarta volta in stagione alla 57^ Coppa Paolino Teodori, che però è valida anche come settima prova, l´unica in Italia, del Campionato Europeo della Montagna. Il confronto si estenderà dunque alla concorrenza continentale proprio nella cronoscalata marchigiana che un anno fa segnò il debutto del pilota catanese al volante del prototipo monoposto da 3000cc di gruppo E2SS preparato da Paco74 e da Armaroli e gommato Avon, quando concluse quarto assoluto: “Io stesso sono piuttosto curioso - dichiara Cubeda, al momento secondo nella classifica assoluta del CIVM -: dopo Fasano questa sarà soltanto la seconda gara che disputerò per la seconda volta sulla Fa30. Senza dubbio potrò contare su dei dati preziosi che spero potranno aiutare anche il lavoro del team. Avere in gara anche i protagonisti dell´Europeo ci dà ancora più motivazione, ma il fattore cruciale sarà rimanere concentrati sull´obiettivo di migliorarci rispetto allo scorso anno puntando a marcare più punti possibile in ottica Tricolore”.

Dopo le operazioni di verifica nel corso di venerdì pomeriggio, sui 5031 metri del tracciato ascolano sabato sono in programma due prove ufficiali dalle 9.30 e domenica 24 giugno gara-1 sempre alle 9.30 e gara-2 a seguire.