Lupo: la maggioranza non ha più una linea politica, Musumeci chiarisca come intende continuare "È evidente che a maggioranza si è spaccata in due come una mela e non ha più una linea politica condivisa". Lo dice il presidente del gruppo parlamentare Pd all'Ars Giuseppe Lupo.

“Gli interventi contrapposti dei principali gruppi parlamentari di maggioranza in Aula con il capogruppo di Forza Italia che ha chiesto di rinviare i lavori mentre quello di Diventerà Bellissima sosteneva la necessità di andare avanti - prosegue Lupo - sono la prova di una maggioranza che si è sciolta come neve al sole. E’ indispensabile – continua -che il presidente Musumeci chiarisca come andare avanti. Intanto, la conferenza dei capigruppo – conclude il parlamentare PD - approvi adesso un programma di lavori parlamentari che tenga conto delle priorità per lo sviluppo e il lavoro”.