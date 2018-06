Inserita in Politica il 19/06/2018 da Direttore Poste Italiane con un notevole calo delle risorse umane in servizio nel territorio siciliano “Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un preoccupante declino delle Poste Italiane con un notevole calo delle risorse umane in servizio nel territorio siciliano. Questo ha contribuito a creare un quadro desolante non solo per i lavoratori ma anche per i tanti utenti che quotidianamente devono fare i conti con disservizi e lunghe code. Ricordiamo che Poste Italiane è la più grande azienda a partecipazione statale e non possiamo accettare che vengano eliminati servizi importanti per la collettività. Per questi motivi, esprimiamo preoccupazione per l’allarme lanciato dai sindacati di categoria sul deficit di personale e ci auguriamo che il governo regionale trovi soluzioni adeguate”.

Lo hanno detto Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano presidente e segretario generale di AnciSicilia.