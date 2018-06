Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore Premio internazionale Rotary -Paul Harris- alla fondatrice di WonderTime, Rossella Pezzino De Geronimo. Il Club Rotary Catania Est consegnerà il riconoscimento durante la cerimonia ufficiale che si terrà mercoledì 20, alle 20:30, al Four Point by Sheraton di Catania

La vulcanica imprenditrice e artista catanese, Rossella Pezzino de Geronimo, ideatrice di WonderTime, la rassegna internazionale di arte diffusa, sarà insignita della massima onorificenza rotariana “Paul Harris”, mercoledì 20 giugno. A consegnare il prestigioso riconoscimento il Club Rotary Catania Est, diretto dal presidente, l’ingegnere, Gregorio Mirone, nell’ambito di una cerimonia ufficiale che si terrà alle 20:30, nella splendida cornice del Four Points by Sheraton Catania. Il premio “Paul Harris”, intitolato al fondatore del Rotary, viene attribuito annualmente dal club su parere del Consiglio Direttivo, a personalità rotariane e non, associazioni ed enti che si sono distinte particolarmente in attività che contribuiscono alla crescita del territorio, ispirandosi a valori etici e di servizio internazionalmente condivisi. Strada percorsa mirabilmente da WonderTime, la cui presenza è stata fortemente voluta dal presidente, insieme al direttivo e la compagine sociale, per lo splendido lavoro svolto da Rossella Pezzino de Geronimo, che ha permesso, attraverso l’arte, di valorizzare siti quasi sconosciuti della città di Catania. Alla cerimonia di premiazione saranno presenti le più alte personalità del Rotary, i soci e numerosi ospiti istituzionali.