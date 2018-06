Inserita in Cultura il 19/06/2018 da Direttore Teatro Bellini. Barbagallo: stagione estiva al Teatro Greco di Catania deludente, vanificato lo stanziamento dell´ Ars “Non si comprendono le ragioni per cui nonostante il consistente incremento del capitolo dedicato al nostro Teatro votato dall´Assemblea Regionale nella scorsa legge finanziaria la stagione estiva del Bellini presso il Teatro Greco Romano di Catania non preveda nessuna opera lirica e nessun altro spettacolo dal vivo lontanamente paragonabile ai successi degli scorsi anni”. Lo dice il parlamentare regionale Pd Anthony Barbagallo. “I ricordi dei concerti di Carmen Consoli e Franco Battiato accompagnati dalle eccellenze della nostra orchestra – continua - lasciano una profonda amarezza se confrontati con la programmazione prevista. Andiamo incontro ad una stagione estiva al di sotto di ogni aspettative che di certo non rappresenta alcun valore aggiunto per l´immagine del Teatro né per quella della città”.