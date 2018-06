Inserita in Cultura il 18/06/2018 da Direttore Cefalù, presentazione del libro di Catena Fiorello “Picciridda” Organizzata dal Comune di Palermo, Comune di Cefalù, Amici Cinema di Francesca, Associazione Premio Elsa Morante e BCsicilia si terrà martedì 19 giugno 2018 alle Ore18,30 presso il Cinema Di Francesca a Cefalù la presentazione del libro di Catena Fiorello “Picciridda”. Dialogherà con l’autrice Teresa Triscari, critico letterario e membro della giuria del premio Elsa Morante. L’iniziativa si tiene nell´ambito della rassegna “Incontri d’estate 2018” curata da Giovanni Cristina e Franco Nicastro. Catena Fiorello, nota scrittrice, autrice e conduttrice televisiva, è stata insignita del “Premio Elsa Morante Ragazzi 2018” per il romanzo “Picciridda”, Giunti Editore. Un libro che apre uno spaccato sulla realtà storica, sociale, culturale, ambientale della Sicilia degli anni ‘60 con particolare riferimento alle politiche dell’emigrazione e dell’emarginazione, ai problemi della donna e del vivere quotidiano. Una scrittura snella, composita, musicale, quella della Fiorello, dove crasi linguistiche, forme varie di sinestesia culturale, cromatismi e poesia, lessemi e fonemi si fondono e si confondono in una sinfonia di linguaggi e dove, al di sopra di tutto, rimangono le nostre donne e la loro caparbia volontà di lottare.