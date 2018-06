Inserita in Cronaca il 18/06/2018 da Direttore Aggressione ospedale Niscemi, Mancuso (FI): Palermo, 18/06/2018: "Ciò che ieri sera è accaduto al pronto soccorso dell´ospedale di Niscemi è la goccia che fa traboccare il vaso. Dodici aggressioni nelle strutture sanitarie in appena 3 mesi sono il sintomo di qualcosa che non funziona. Il personale medico è tenuto a salvare la vita dei pazienti, non riscchiarla in difesa del proprio lavoro. È finito il tempo delle parole, occorre passare ai fatti. Ritengo che ci sia l´urgenza di mettere in sicurezza i presidi ospedalieri". Così l´on. Michele Mancuso Parlamentare siciliano e Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, in merito all´aggressione del personale dell´ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi (Cl) per mano di un uomo di 59 anni, affetto da problemi psichiatrici.