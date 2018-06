L´UE e l´Australia avviano trattative per un ampio accordo commerciale

Inserita in Economia il 18/06/2018 da Direttore LŽUE e lŽAustralia avviano trattative per un ampio accordo commerciale Bruxelles, 18 giugno 2018 - Oggi a Canberra, capitale dellŽAustralia, la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström, il Primo Ministro australiano Malcolm Turnbull e il Ministro australiano per il Commercio Steven Ciobo hanno ufficialmente avviato i negoziati per un accordo commerciale globale e ambizioso tra lŽUE e lŽAustralia.

I negoziati puntano ad eliminare gli ostacoli agli scambi di beni e servizi, a creare opportunità per le piccole e le grandi imprese e a stabilire norme ambiziose in linea con gli altri accordi commerciali dellŽUE, contribuendo così a plasmare il commercio mondiale.

LŽapertura dei negoziati con lŽAustralia rientra nellŽagenda dellŽUE a favore di un commercio equo ed aperto e fa seguito alla conclusione dei negoziati con Giappone e Messico, rispettivamente lŽanno scorso e la passata primavera, e allŽentrata in vigore dellŽaccordo commerciale UE-Canada lo scorso settembre. Il futuro accordo tra lŽUE e lŽAustralia rafforzerà ulteriormente lŽimpegno dellŽUnione nella regione Asia-Pacifico.

La Commissaria per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: "Sono impaziente di accogliere lŽAustralia nel gruppo sempre più ampio di partner commerciali che condividono i nostri stessi principi. È incoraggiante, in questi tempi difficili, vedere che lŽAustralia condivide il nostro impegno a favore di unŽagenda commerciale positiva e lŽidea che accordi commerciali validi costituiscono una vittoria per entrambe le parti. Il risultato dei negoziati sarà un accordo che offrirà chiari vantaggi sia allŽUE che allŽAustralia, aumenterà le opportunità economiche per le imprese, grandi e piccole, e creerà posti di lavoro".

Dopo lŽannuncio dato oggi, il primo ciclo formale di trattative tra i negoziatori delle due parti si svolgerà a Bruxelles dal 2 al 6 luglio.

LŽAustralia è una delle economie sviluppate a crescita più rapida al mondo. Di recente ha negoziato lŽaccordo globale e progressivo di partenariato transpacifico (CPTPP) con altri 10 paesi della regione del Pacifico. Il futuro accordo UE-Australia consentirà alle imprese europee di competere in condizioni di parità con le imprese dei paesi con cui lŽAustralia ha già concluso accordi commerciali.

LŽUE è già il secondo partner commerciale dellŽAustralia. Gli scambi bilaterali di merci tra lŽUE e lŽAustralia sono aumentati in modo costante negli ultimi anni, fino a raggiungere quasi 48 miliardi di € lŽanno scorso. I settori in cui si registra la maggioranza delle esportazioni dellŽUE in Australia sono le attrezzature di trasporto, i macchinari e le apparecchiature, i prodotti chimici e quelli alimentari e i servizi. Gli scambi bilaterali di servizi ammontano a circa 28 miliardi di €. LŽaccordo potrebbe comportare un aumento di più di un terzo degli scambi di merci tra i due partner. Informazioni in merito ai negoziati, tra cui la scheda informativa, storie di piccoli esportatori, statistiche e altro materiale, sono disponibili online.

Visita della Commissaria Malmström in Australia Durante la sua visita in Australia la Commissaria incontrerà anche il Governatore generale dellŽAustralia Peter Cosgrove, la Ministra degli Affari esteri Julie Bishop, il Ministro dellŽAgricoltura David Littleproud e membri dellŽopposizione. Oggi terrà inoltre la Conferenza Schuman 2018 presso la Australian National University, con il tema EU-Australia: A Global Alliance for Trade (UE-Australia: unŽalleanza globale a favore del commercio).

La Commissaria Malmström parteciperà a una tavola rotonda con le imprese australiane e incontrerà imprese europee attive in Australia. Insieme allŽAmbasciatore UE Michael Pulch, la Commissaria avrà inoltre lŽoccasione di incontrare membri della società civile australiana, compresi rappresentanti delle organizzazioni per i diritti umani e per la lotta ai cambiamenti climatici, dei sindacati e del mondo accademico.

Martedì visiterà a Sydney la sede di Cicada Innovations, un incubatore di start-up nel settore dellŽalta tecnologia, dove incontrerà start-up che operano nel campo della robotica, della tecnologia Wi-Fi di prossima generazione e delle forniture mediche.

Dopo la visita in Australia la Commissaria Malmström si recherà a Wellington, dove giovedì 21 giugno avvierà negoziati commerciali tra lŽUE e la Nuova Zelanda.

Contesto Il 22 maggio il Consiglio dellŽUnione europea ha adottato la decisione che autorizza lŽavvio di negoziati per la conclusione di un accordo commerciale tra lŽUE e lŽAustralia.

Le relazioni economiche e commerciali tra lŽUE e lŽAustralia si sono finora svolte nellŽambito del quadro di partenariato UE-Australia, sottoscritto nel 2008.