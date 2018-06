Inserita in Sport il 18/06/2018 da Direttore Campionato Zonale Laser: Amos Di Benedetto vince la terza tappa e Giulia Schio vince la quarta tappa Intanto ad Augusta gli atleti più giovani della Società Canottieri Marsala vincono la Coppa AICO

Continua a pieno ritmo la stagione agonistica della squadra di vela della Società Canottieri Marsala, allenata dal neo coach Enrico Tortorici con la collaborazione di Francesco Giacalone. Si susseguono i premi e i successi a livello regionale: il fine settimana appena trascorso ha infatti decretato la vittoria dei migliori laseristi della Canottieri, Amos Di Benedetto e Giulia Schio. I due atleti hanno vinto rispettivamente la terza e la quarta tappa del Campionato riservato alla classe Laser della Settima Zona FIV. Due giorni di grande sport che si sono svolti sabato e domenica scorsi a Marsala, con atleti provenienti da tutta la Sicilia. In particolare, sabato 16 giugno si è disputata la terza tappa del Campionato Zonale Laser che, a seguito dello svolgimento di tutte le prove previste, si è conclusa con la vittoria di Amos Di Bendetto, che ad ogni competizione conferma il suo stato di forma fisica e tecnica, e con un meritato terzo posto assoluto di Giulia Schio, che si è classificata anche prima femminile. Domenica 17 giugno, infine, la quarta tappa del Campionato ha visto salire sul gradino più alto del podio Giulia Schio, che ci ha regalato delle strepitose performance in acqua.

Le soddisfazioni non finiscono qui: la scorsa settimana i più giovani del settore vela della Società Canottieri Marsala hanno vinto la Coppa AICO 2018, riservata alla classe Optimist, ad Augusta. Nella categoria Cadetti, Michele Adorni si classifica al primo posto, seguito da Giulio Genna. Un tributo anche a tutti gli altri atleti della squadra: Yusei Castroni 7° e Emanuele Busetta 26°. Nella categoria Juniores ottimo traguardo per Silvia Adorni, che conquista il primo posto femminile, mentre Alberto Incarbona 13°, Gianpaolo Maggio 18°, Ettore Matembera 27°, Ludovica Giacalone 34esima.