Inserita in Sport il 18/06/2018 da Direttore I convocati della Squadra Azzurra di Pesistica per i Giochi del Mediterraneo Il Direttore Tecnico Corbu ha diramato le convocazioni ufficiali per la 18esima edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il 23 giugno il via delle gare.



Squadre al completo per la Pesistica Azzurra nei prossimi Giochi del Mediterraneo. Il Direttore Tecnico Nazionale Sebastiano Corbu ha convocato sei uomini e sei donne che, a partire da sabato 23 giugno,vedremo in pedana a caccia di medaglie e prestazioni di prestigio.

Ci saranno tutte le stelle, a partire da Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon. Con loro gli atleti che negli ultimi campionati europei di Bucarest sono saliti sul podio regalandoci grandi emozioni: Alessandra Pagliaro, Giorgia Russo, Jennifer Lombardo e Mirko Zanni.

Attesa per il debutto in una gara internazionale tra i Senior per Cristiano Ficco, classe 2001. All´esordio assoluto all´estero per Milena Gianelli, classe 1998, che gareggerà nella categoria della Bordignon, nella 69 kg. Completano le Squadre Grazia Alemanno e Michael Di Giusto che nel 2013, nell´ultima edizione dei Giochi, conquistò il terzo gradino del podio nello slancio della 62, in un podio a forti tinte Azzurre con Scarantino medaglia d´argento.

Proprio in quell´edizione, disputata nel giugno 2013 a Mersin, in Turchia, gli Azzurri tornarono a casa con un bottino di 2 Ori (Genny Pagliaro), 2 Argenti (Mirco Scarantino) e 2 Bronzi (Michael Di Giusto e Carlotta Brunelli, entrambi nello slancio).

Il programma prevede sei finali maschili e sei femminili, con due medaglie in palio, quelle delle singole specialità delle strappo e dello slancio (non viene premiata la classifica del totale). Le gare prenderanno il via sabato 23 e si concluderanno mercoledì 27 giugno.

Alessandra Pagliaro | 48 KG | Liborio Pagliaro CL Giorgia Russo | 53 KG | Esercito Jennifer Lombardo | 53 KG | Fiamme Azzurre Maria Grazia Alemanno | 63 KG | Esercito Milena Gianelli | 69 KG | Caveman Imperia Giorgia Bordignon | 69 KG | Fiamme Azzurre Mirco Scarantino | 62 KG | Fiamme Oro Michael Di Giusto | 62 KG | Esercito Mirko Zanni | 69 KG | Esercito Salvatore Esposito | 77 KG | VVFF Billi Masi Pisa Cristiano Ficco | 85 KG | High Quality Power PN Matteo Curcuruto | 94 KG | Alpha Era Roma

Le Delegazione Azzurra, oltre agli Atleti, sarà composta dal Segretario Generale della FIPE Bonincontro in qualità di Capo Delegazione, dal Direttore Tecnico Nazionale Corbu, dai Tecnici Domenico Marzullo, Raffaele Navarino, Pietro Roca, Giovanni Scarantino e dagli Ufficiali di Gara Annalisa Disogra e Cristina Patacchiola.