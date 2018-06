Inserita in Cronaca il 18/06/2018 da Direttore ALCAMO: COMPLETATI I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA BAGOLINO Sono stati già completati, a pochi giorni dalla loro consegna, i lavori di manutenzione straordinaria dell´illuminazione pubblica di Piazza Bagolino.



Afferma l’assessore ai servizi manutentivi del Comune di Alcamo, Vittorio Ferro "DETTO FATTO! Lo avevamo anticipato più volte e ci siamo riusciti, appena qualche giorno prima della festa della nostra Patrona, Maria SS dei Miracoli, l´impresa che si è aggiudicata i lavori di manutenzione straordinaria dell´illuminazione pubblica di Piazza Bagolino ha proceduto al montaggio dei nuovi corpi illuminanti ed in queste serate il risultato è stato subito evidente a tutti. Un luogo buio e apparentemente poco sicuro adesso è ben illuminato e trasmette maggiore sicurezza ai passanti e a tutti coloro che vi si recano per parcheggiare la sera”.



E conclude l’Assessore “Nelle prossime settimane sarà cura dell’ufficio (direzione 4, lavori pubblici e servizi ambientali) smontare i vecchi corpi illuminanti”.