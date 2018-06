Inserita in Politica il 18/06/2018 da Direttore Riunita oggi la prima seduta di Giunta del Sindaco Tranchida Prima giunta per il neo Sindaco Giacomo Tranchida che, con l’assistenza del Segretario Generale Raimondo Liotta, si è riunito congiuntamente agli assessori Patti, Abbruscato e Romano.

Significativa la scelta dell’argomento relativa alla prima delibera:

“Politiche di rinnovamento culturale e civico per favorire trasparenza, legalità e cittadinanza attiva”.

Verranno, quindi, introdotte nuove politiche a sostegno della legalità.

“La Città di Trapani si costituirà parte civile in tutti i procedimenti giudiziari relativi a fatti e misfatti politici e sociali – afferma il Sindaco Giacomo Tranchida - ove si registrano reati gravi di collusioni, voto di scambio, turbative d’asta, fatti di mafia e/o criminalità organizzata, atti dolosi in danno della comunità cittadina, posti in essere da propri rappresentanti istituzionali e/o politici, collaboratori e/o personale dipendente, ivi compresi fornitori e/o partner”.