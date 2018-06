Inserita in Sport il 18/06/2018 da Direttore Lavori al campo di calcio a 5 ‘Rocco Chinnici’ Venuti: “Rendiamo fruibile un luogo per i giovani”

SALEMI (TRAPANI) - Al via i lavori complementari sul campo di calcio a 5 ´Rocco Chinnici´ di contrada Ulmi, a Salemi. L´intervento, deciso dall´Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Venuti per rendere fruibile l´impianto, ha un valore complessivo di 19.952 euro. Ad aggiudicarsi i lavori, consegnati dal settore Lavori pubblici, è stata la ditta ´Anastasi Leonardo´: il tempo previsto per il completamento degli interventi è di due mesi. I lavori riguarderanno la sistemazione dell´area adiacente al campo e della strada di accesso all´impianto. Saranno realizzati i canali per il deflusso delle acque piovane. In programma anche l´allacciamento degli impianti idrici ed elettrici alle rispettive reti. Prevista, inoltre, una rete di recinzione più alta rispetto a quella attuale. "Il completamento del campo ´Rocco Chinnici´ era per noi un dovere - afferma Venuti -. Restituiamo agli abitanti di Ulmi un luogo di ritrovo che può diventare punto di riferimento per i giovani di tutta Salemi". Secondo il vicesindaco Calogero Angelo, che ha seguito l´iter dei lavori, "il cantiere darà alla città una struttura sportiva moderna ed efficiente".