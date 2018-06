Inserita in Tempo libero il 18/06/2018 da Direttore W IL TEATRO Martedì 26 giugno alle ore 20.30 serata - evento all’Argentina di Roma W IL TEATRO Festa per i 10 anni del programma Retroscena di Tv2000 con grandi protagonisti del teatro italiano Sul palco artisti e interpreti che hanno fatto la storia del teatro, tra gli altri Gabriele Lavia, Pamela Villoresi, Armando Punzo, Glauco Mauri, Moni Ovadia, Giusy Versace, Marco Baliani

ingresso libero



Con la serata dal titolo “W il teatro”, martedì 26 giugno dalle ore 20.30 al Teatro Argentina di Roma Tv2000 porta in scena W IL TEATRO, serata evento aperta al pubblico per festeggiare i dieci anni di Retroscena, il programma sul teatro condotto da Michele Sciancalepore.

Una staffetta di artisti e interpreti, protagonisti del teatro italiano, si alternano sul palcoscenico: Gabriele Lavia, Giancarlo Cauteruccio, Marco Baliani, Pamela Villoresi, Ermanna Montanari, Armando Punzo con il pianista Andrea Salvadori, Glauco Mauri, Moni Ovadia, Mario Incudine, Ginetta Maria Fino con il marito Pino Mainieri, Giovanni Scifoni, Ulderico Pesce, Dario D’Ambrosi e i ragazzi del Teatro Patologico, Giusy Versace. Omaggi in video al teatro e a Retroscena da Marco Paolini, Emma Dante, Lino Guanciale, Stefano Massini, Lina Sastri, Mariangela Gualtieri e Ascanio Celestini. Dal vivo creazioni sulla sabbia della sand artist Gabriella Compagnone. Con la partecipazione di Gianluca Foresi.

La serata è condotta da Michele Sciancalepore, autore e conduttore del programma Retroscena, affiancato dall’attrice Beatrice Fazi.

Una grande festa che diventa un viaggio nel teatro attraverso il teatro e i suoi protagonisti, da vivere e scoprire sul palcoscenico con momenti di vero e proprio spettacolo, racconti, storie, aneddoti, testimonianze, estratti di interviste. Una serata unica e speciale in cui poter incontrare e conoscere da vicino alcuni degli artisti più importanti della scena, guidati dalle parole, suggestioni e domande di Michele Sciancalepore, voce che scava, da tempo, nelle loro vite, a scandagliare personalità, anima e creatività, per svelare l’umanità e appunto i “retroscena” del meraviglioso mondo teatrale.

Retroscena è l’unico programma televisivo che sta dentro il teatro: sul palco, in platea e dietro le quinte. Settimanale, nasce nel 2007, scritto e condotto da Michele Sciancalepore. In più di dieci anni di vita ha ospitato nomi e realtà eccellenti del panorama teatrale entrando nel vivo della creazione dalle prove fino al debutto.

Retroscena è sempre andato incontro alle molteplici diversità che si possono incontrare nelle espressioni teatrali, entrando nel vivo della creazione artistica e teatrale, seguendo passo dopo passo l’allestimento di uno spettacolo, dalle prove al backstage. L’obiettivo è stato quello di tentare di svelare le peculiarità e i segreti del fare teatro, i misteri e gli incanti dell’arte interpretativa, le fatiche e le difficoltà che precedono un debutto. Gli artisti teatrali, spesso in esclusiva, hanno offerto la possibilità di seguirli durante le cosiddette “prove” per valorizzare il processo creativo, per mostrare come, dove e quanto lavorano. Non sono mai mancati i reportage sui più prestigiosi e originali festival d’Italia e d’Europa, le recensioni non accademiche ma fondate solo su ciò che si è visto e vissuto e, infine, gli incontri di Michele Sciancalepore con i protagonisti del palcoscenico: un “faccia a faccia” che ha avuto lo scopo di raccontare non solo i segreti del teatro ma anche quelli dell’uomo e dell’artista invitato. Un’altra peculiarità del settimanale è stato il racconto di storie in cui “la vita si fa teatro” e il confine fra realtà e finzione si fa labile. Infine, ormai da tre anni, il programma ospita due presenze costanti: l’originale rubrica CheTeatroFa, una mappa degli appuntamenti e delle “temperature” teatrali più significative della nostra penisola in stile meteo e le esclusive creazioni sulla sabbia realizzate dalla sand artist Gabriella Compagnone.