Inserita in Salute il 18/06/2018 da Direttore ALCAMO: TURNAZIONE DELL’EROGAZIONE IDRICA CITTADINA L’ufficio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rende noto che, Siciliacque dopo tre giorni di interruzione della fornitura idrica ha ripreso l’erogazione cittadina.

Oggi, 18 giugno, a partire dalle ore 14.00 alle 20.00 apertura del Partitore. Dalle 20.00 alle 8.00, apertura Sant’Anna Bassa mentre a partire dalle 8.00, domani 19 giugno, apertura del II turno (via Jenner, via Santoro, via V. Veneto Ovest, via Monte Bonifato). Apertura alle 20.00 Pozzetto 17.

Il 20 giugno ore 8.00 apertura del III turno (via Narici, via Sen. Francesco Parrino, via Kennedy, via Calabria, viale Europa Sud, Cimitero e c/da Vitusi).

Domani mattina sarà reso noto il calendario completo.