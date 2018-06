Inserita in Cultura il 18/06/2018 da Direttore ALCAMO: 16/21 GIUGNO 2018, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DEI MIRACOLI MANIFESTAZIONI DEL 17 GIUGNO Nell’ambito dei Festeggiamenti per Maria SS. dei Miracoli, domenica 17 Giugno sono state tante le manifestazioni sportive che si sono svolte ad Alcamo.

In particolare dalle ore 8.30 alle 13.00 si è svolto l’VIII Moto Incontro - Rosa Fresca Aulentissima, a cura della A.S.D. Moto Club “ Vespe di Alcamo” con partenza da PIAZZA BAGOLINO.

E dalle ore 8.30 alle ore 13.00, c’è stato il Meeting della Storica Fiat 500 e Auto d’Epoca, a cura di Fiat 500 Club Italia in collaborazione con Auto Storiche Alcamo, con RADUNO in PIAZZA CASTELLO E CORTEO delle “mitiche” 500 PER IL CENTRO STORICO DI ALCAMO.



Per quanto riguarda le manifestazioni culturali, sempre ieri domenica, a partire dalle ore 11.30 il prof. Francesco Melia ha curato l’Itinerario Mariano in Centro, con punto d’incontro presso il Sagrato della Basilica di S. Maria Assunta e proseguimento per l’area pedonale del CORSO VI APRILE.

Ed ancora domenica sera, presso l’atrio del Collegio dei Gesuiti, piazza Ciullo, alle ore 21.00, grande successo ha riscosso la manifestazione di giovani che hanno coniugato danza ed esibizioni circensi intitolata “Chapiteau” Circo Contemporaneo a cura di LabArt di Ignazio Grande.



Nell’ambito del programma religioso dalle ORE 10.30 “Dal sacro Torrente all’alto Monte” PELLEGRINAGGIO MARIANO PROVENIENTE DA TRAPANI, un gruppo di 50 fedeli proveniente da Trapani sono stati accolti dal Sindaco, Domenico Surdi e dall’assessore alla cultura Lorella Di Giovanni , hanno partecipato alla Messa in Chiesa Madre ed hanno visitato il Santuario di Maria SS dei Miracoli e quello della Madonna dell’Alto.