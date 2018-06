Inserita in Salute il 18/06/2018 da Direttore Campobello - Da martedì 19 giugno distribuzione kit differenziata a Tre Fontane e Torretta, lunedì 25 inizia il servizio “porta a porta” Il calendario da osservare sarà lo stesso di quello in vigore a Campobello. I rifiuti vanno depositati a partire dalle ore 22

A partire da domani (martedì 19 giugno) e per tutto il mese di luglio, nelle giornate dal lunedì al venerdì, ore 9-13, saranno distribuiti i kit di mastelli per la raccolta differenziata a Tre Fontane, in piazza Favoroso, e a Torretta Granitola, nei locali della Lega navale, in vista dell’inizio del servizio di raccolta “porta a porta” che sarà avviato lunedì prossimo, 25 giugno, nell’intero territorio delle 2 frazioni balneari. I mastelli possono essere ritirati anche negli uffici comunali di Palazzo Accardi, il mercoledì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle 17.30. Per il corretto conferimento dei rifiuti, cittadini, villeggianti e turisti dovranno attenersi scrupolosamente alla guida e al calendario già in vigore a Campobello, depositando però i rifiuti dinanzi le proprie abitazioni a partire dalle ore 22 sino alle ore 6 del mattino seguente.