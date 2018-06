Inserita in Sport il 18/06/2018 da Direttore MOUNTAIN BIKE: i risultati degli iscritti della regione Sicilia (divisi per provincia) alla HERO Suedtirol Dolomites di sabato 16 giugno I RISULTATI DEI BIKER DELLA VOSTRA PROVINCIA ALLA BMW HERO SÜDTIROL DOLOMITES 2018 hashtag: #zerotohero, #hero2018, #herosüdtiroldolomites







Al via 4.018 concorrenti provenienti da 45 nazioni: gli italiani da ben 100 province del Bel Paese, tra cui naturalmente la vostra.



Cliccando sul link a fianco della provincia è possibile visualizzare i nominativi e i rispettivi risultati degli atleti provenienti dalla stessa e le informazioni principali (categoria, club…).





SICILIA

- Per conoscere i risultati degli iscritti della provincia di Agrigento cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_ag.htm



- Per conoscere i risultati degli iscrittidella provincia di Catania cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_ct.htm



- Per conoscere i risultati degli iscrittidella provincia di Messina cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_me.htm



- Per conoscere i risultati degli iscrittidella provincia di Palermo cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_pa.htm



- Per conoscere i risultati degli iscritti della provincia di Siracusa cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_sr.htm



- Per conoscere i risultati degli iscritti della provincia di Trapani cliccare su link

https://services.datasport.com/2018/mtb/sellaronda/districti_tp.htm

