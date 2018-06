Inserita in Sport il 18/06/2018 da Direttore Rally, tra passato e futuro dello sport automobilistico Venerdì 22 convegno a Caltanissetta Appuntamento alle ore 19:00 a Palazzo Moncada. Fra gli illustri ospiti Daniele Settimo Presidente della Commissione nazionale Rally , unitamente alla Delegazione Siciliana ACISPORT e i migliori protagonisti della specialità



L’atmosfera motoristica del 16° Rally di Caltanissetta entrerà nel vivo venerdì 22 giugno quando nel pomeriggio a Palazzo Moncada alle ore 19:00, si svolgerà il convegno dal titolo “Rally, tra passato e futuro dello sport automobilistico”.



Fra gli illustri ospiti il Presidente della Commissione nazionale Rally ACISPORT Daniele Settimo, che ha accettato di buon grado l’invito al convegno anche per fare il punto sulle numerose attività che, come Presidente della Commissione Rally, sta realizzando, e potere vivere un momento di riflessione ed analisi da condividere con una platea importante di personalità e soprattutto con gli appassionati dei Rally .



Un incontro utile a ripercorrere la storia ed il futuro delle competizioni rallistiche e che vedrà presenti tra gli altri, Armando Battaglia, componente nazionale ACISPORT della giunta Sportiva ed altri componenti della delegazione regionale Aci Sport .



Saranno presenti inoltre diverse personalità del mondo sportivo automobilistico isolano.



Tornando al programma, del 16° Rally di Caltanissetta, sabato 23 giugno, Start di gara con la tradizionale cerimonia di partenza dal palco allestito in Corso Umberto alle ore 20.00. Subito dopo gli equipaggi affronteranno la Super Prova Speciale “Sicilpetroli” che si correrà tra la via Luigi Bruno e la Via Rochester, cioè tra il Castelletto e la piscina comunale. Lì il pubblico potrà godere dello spettacolo delle vetture sfidarsi sul filo del centesimo di secondo ma in condizioni di sicurezza massima. L’indomani, ovvero domenica 24 giugno, a partire dalle ore 8.00 seguiranno 9 prove speciali, la “Marianopoli” della lunghezza di 10,78 km, la “Mappa” della lunghezza di 6.60 km e la “640” della lunghezza di 10,02 km, da ripetersi 3 volte, per un totale di 84,02 km di prove speciali e 303,97 km di trasferimenti. Tutte le informazioni, i moduli di iscrizione, la tabella tempi e distanze e le informazioni sul territorio e l’ospitalità, sono già reperibili sul sito ufficiale della manifestazione all’indirizzo www.caltanissettacorse.ite sulla pagina social di Facebook “16° Rally di Caltanissetta”.