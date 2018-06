Inserita in Economia il 18/06/2018 da Direttore OFFERTA IN SICILIA SU QUINTO BANCOPOSTA PER I DIPENDENTI PUBBLICI, STATALI, FORZE ARMATE E CARABINIERI Fino al 30 giugno è possibile richiedere un finanziamento con cessione del quinto dello stipendio a tassi di interesse particolarmente agevolati nei 69 uffici postali di Trapani e provincia e sette in città



Palermo, 18 giugno 2018 – In 766 uffici postali della Sicilia, 69 si trovano a Trapani e provincia e sette si trovano in città: TRAPANI 1 CORSO VITTORIO EMANUELE 87 TRAPANI 2 VIA GIOVANNI BATTISTA FARDELLA 209 TRAPANI 3 VIA CASTELVETRANO 17 TRAPANI 4 VIA VIRGILIO 5 TRAPANI 5 CORSO PIERSANTI MATTARELLA 194 TRAPANI 6 VIA LIBICA 27 TRAPANI CENTRO PIAZZA VITTORIO VENETO 11

Poste Italiane mette a disposizione fino al 30 giugno prossimo un’offerta di finanziamento per la cessione del quinto dello stipendio a condizioni particolarmente agevolate rivolta a dipendenti pubblici, statali, Forze Armate e Carabinieri della Regione Sicilia.

L’iniziativa prevede un TAN (Tasso Annuo Nominale) fino al 4,85% e un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) fino al 4,96% sul prodotto Quinto BancoPosta Dipendenti Pubblici. Per esempio: con una rata da 250 euro per una durata di 120 mesi sarà possibile richiedere un finanziamento pari a 23.734,06 euro. L’offerta non prevede spese per l’istruttoria della pratica, per le comunicazioni periodiche e l’Imposta di bollo non viene addebitata al cliente.

Quinto BancoPosta è la formula di finanziamento che prevede la trattenuta della rata mensile direttamente sullo stipendio che può arrivare fino a un quinto dello stipendio stesso. Il finanziamento può essere rimborsato da 36 a 120 rate mensili; è prevista la possibilità di richiedere fino a un massimo di 75 mila euro di montante (vale a dire di importo complessivo tra capitale e interessi).

Fino al 30 giugno sono inoltre previste condizioni agevolate su Quinto BancoPosta anche per i pensionati.

Per tutte le informazioni su Quinto BancoPosta è possibile recarsi all’ufficio postale, consultare www.poste.it oppure chiamare l’803 160.



Uffici abilitati Trapani e provincia ALCAMO PIAZZETTA GIOVANNI XXIII 1 ALCAMO ALCAMO 1 CORSO GENERALE GIACOMO DEI MEDICI 12 ALCAMO ALCAMO 2 VIA JOHN FITZGERALD KENNEDY 28 ALCAMO BONAGIA VIA ASMARA 80 VALDERICE BUFALATA CONTRADA MADONNA CAVA BUFALATA 344 MARSALA BUSETO PALIZZOLO VIA TRAPANI 5 BUSETO PALIZZOLO CALATAFIMI SEGESTA VIA SEGESTA 2 CALATAFIMI SEGESTA CAMPOBELLO DI MAZARA VIA PONTICELLO 4 CAMPOBELLO DI MAZARA CAMPOBELLO DI MAZARA 1 VIA VITTORIO EMANUELE II 124 CAMPOBELLO DI MAZARA CASTELLAMMARE DEL GOLFO VIA GIUSEPPE VERDI 42 CASTELLAMMARE DEL GOLFO CASTELLAMMARE DEL GOLFO 1 VIA GIUSEPPE VERDI 256 CASTELLAMMARE DEL GOLFO CASTELLUZZO VIALE CRISTOFORO COLOMBO 242 SAN VITO LO CAPO CASTELVETRANO VIA VITTORIO EMANUELE 60 CASTELVETRANO CASTELVETRANO 1 VIA GIUSEPPE MAZZINI 129 CASTELVETRANO CASTELVETRANO 2 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 166 CASTELVETRANO CROCEVIE PIAZZA INDIPENDENZA 2 VALDERICE CUSTONACI VIA UGO FOSCOLO 13 CUSTONACI DATTILO VIA GARIBALDI 5 PACECO ERICE VIA GIANFILIPPO GUARNOTTA 7 ERICE FAVIGNANA VIA GUGLIELMO MARCONI 3 FAVIGNANA FONTANELLE CASA SANTA VIA FRANCESCO DE STEFANO 35 TRAPANI FULGATORE VIA CAPITANO ANTONIO RIZZO 184 TRAPANI GIBELLINA VIA DEGLI ELIMI 19 GIBELLINA KAMMA CONTRADA KHAMMA 61 PANTELLERIA LEVANZO VIA SALITA SCUOLE 5 FAVIGNANA MARAUSA STRADA GENERALE ENRICO RINALDO 173 TRAPANI MARETTIMO VIA SAN SIMONE 30 FAVIGNANA MARINELLA SELINUNTE VIA ANTIGONE 10 CASTELVETRANO MARSALA VIA GIUSEPPE GARIBALDI 1 MARSALA MARSALA 1 VIA ROMA 167 MARSALA MARSALA 2 CORSO ANTONIO GRAMSCI 194 MARSALA MARSALA 3 VIA NINO BIXIO 42 MARSALA MATAROCCO CONTRADA PAOLINI 10 MARSALA MAZARA DEL VALLO LARGO AVVOCATO ALBERTO RIZZO MARINO 1 MAZARA DEL VALLO MAZARA DEL VALLO 1 VIA SALEMI 183/B MAZARA DEL VALLO MAZARA DEL VALLO 2 VIA SANDRO BOTTICELLI 3 MAZARA DEL VALLO MAZARA DEL VALLO 3 VIA CASTELVETRANO 154 MAZARA DEL VALLO MAZARA DEL VALLO 4 VIA EMANUELE SANSONE 61 MAZARA DEL VALLO NAPOLA VIA MILANO 69 ERICE PACECO VIA TENENTE SERAFINO MONTALTO 96 PACECO PANTELLERIA VIA EDMONDO DE AMICIS 2 PANTELLERIA PARTANNA VIA BENGASI 1 PARTANNA PETROSINO VIA PARTANNA 1 PETROSINO POGGIOREALE DI SICILIA CORSO UMBERTO I 1 POGGIOREALE RAGATTISI CONTRADA BIRGI NIVALORO 229 MARSALA RILIEVO STRADA PROVINCIALE TRAPANI MARSALA 328 TRAPANI SALAPARUTA VIA LAZIO 1 SALAPARUTA SALEMI VIA ANTONINO LO PRESTI 100 SALEMI SALEMI 1 VIA PADRE MAURIZIO DAMIANI 1 SALEMI SALINA GRANDE VIA MARAUSA 124 TRAPANI SAN GIULIANO TRENTAPIEDI VIA OTTAVIANO AUGUSTO 9 ERICE SAN VITO LO CAPO VIA SAVOIA 58 SAN VITO LO CAPO SANTA NINFA VIALE UGO FOSCOLO 33 SANTA NINFA SANTO PADRE DELLE PERRIERE CONTRADA SANT´ANNA 239 MARSALA SCAURI SICULO VIA SAN GAETANO 34 PANTELLERIA STRASATTI DI MARSALA CONTRADA CUORE DI GESU´ 648/A MARSALA TABACCARO CONTRADA RANNA 330 MARSALA TERRENOVE BAMBINA CONTRADA TERRENOVE 62/H MARSALA TRAPANI 1 CORSO VITTORIO EMANUELE 87 TRAPANI TRAPANI 2 VIA GIOVANNI BATTISTA FARDELLA 209 TRAPANI TRAPANI 3 VIA CASTELVETRANO 17 TRAPANI TRAPANI 4 VIA VIRGILIO 54 TRAPANI TRAPANI 5 CORSO PIERSANTI MATTARELLA 194 TRAPANI TRAPANI 6 VIA LIBICA 27 TRAPANI TRAPANI CENTRO PIAZZA VITTORIO VENETO 11 TRAPANI ULMI CONTRADA ULMI 675 SALEMI VALDERICE VIA VESPRI 271 VALDERICE VALDERICE 1 VIA SIMONE CATALANO 254 VALDERICE VITA PIAZZA MERCATO CIVICO 1 VITA XITTA VIA MARSALA 487 TRAPANI