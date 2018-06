Inserita in Politica il 18/06/2018 da Direttore Toni Scilla, Forza Italia: Peppe Parrino vice coordinatore provinciale Trapani, 18 giugno 2018 - Dopo il positivo risultato delle amministrative di giugno in provincia di Trapani, prosegue forte il lavoro di rilancio di Forza Italia. A tal proposito, per la sua passione politica, per la sua competenza nomino il Dott. Peppe Parrino vice coordinatore per la provincia di Trapani. Insieme al Dott. Parrino, all’On. Stefano Pellegrino nostro riferimento in Assemblea Regionale Siciliana, definirò a brevissimo l’esecutivo provinciale forzista che procederà a individuare i nuovi direttivi comunali, i coordinatori di collegio e i rappresentanti del movimento giovanile. In ogni comune della provincia di Trapani ritornerà a sventolare la bandiera di Forza Italia, sicuri di offrire il giusto contributo per determinare la classe dirigente che serve a ridare credibilità alla politica e certezza di rilancio socio economico ai nostri territori.