Inserita in Cultura il 18/06/2018 da Direttore Conferenza: Per una conoscenza di Lilibeo cristiana Parco archeologico di Lilibeo, chiesa di San Giovanni al Boeo 20 giugno 2018.

Mercoledì 20 giugno, alle ore 17.00, nella chiesetta di San Giovanni al Boeo si svolgerà una conferenza sul tema Per una conoscenza di Lilibeo cristiana, promossa in occasione delle celebrazioni dedicate al Santo compatrono della città di Marsala. L’iniziativa si realizza in collaborazione con la Chiesa Madre, il Comune di Marsala, l’Università degli Studi di Palermo, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani e l’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala. Dopo i saluti istituzionali, il tema dell’incontro sarà introdotto da Rosa Maria Bonacasa Carra, già professore di Archeologia cristiana presso l’Università di Palermo, alla quale si devono importanti studi sui cimiteri cristiani di Lilibeo, Agrigento e Villagrazia di Carini e sull’architettura sacra nel Nord Africa. Seguiranno gli interventi di Emma Vitale, professore di Archeologia cristiana e medievale, sul tema Il territorio della diocesi di Lilibeo attraverso i documenti archeologici, e di Giuseppe Falzone, dottore di ricerca in Epigrafia cristiana e docente di Archeologia e Storia dell’arte paleocristiana della stessa Università, su Le iscrizioni dipinte nelle tombe bizantine, rinvenute sul c.d. Decumano Massimo/Plateia Aelia nel 2002 (scavi Soprintendenza di Trapani, R. Giglio). L’evento si inserisce nell’ambito di un programma di studio e ricerca, finalizzato alla valorizzazione delle radici cristiane di Lilibeo, sede di una fiorente comunità sin dal III secolo e di una delle più importanti diocesi siciliane, la cui figura più eminente fu il vescovo Pascasino.