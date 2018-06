Inserita in Sport il 17/06/2018 da Direttore Campionato Lombardo di gimkana Si è svolto a Vairano provincia di Pavia il campionato Lombardo di gimkana con i pony il campionato che ha visto la partecipazione di tantissime scuderie ha riscosso un grande successo. come in altre circostanze tantissime Le scuderie presenti Airone, Roncolino, la Camilla San Marco, Malpaga Viscontella. Si è constatato come questa Nobile disciplina al di là dei risultati che i ragazzi conquistano sul campo e le modalità dell´approccio la nobiltà nei comportamenti è l´atteggiamento nei confronti degli avversari che rende ancora più gradevole partecipare alla manifestazione anche in quest´occasione come in altre in Malpaga di Gorgonzola si è distinta con una ottima classifica come scuderia e ha visto i propri ragazzi salire sui body infine Ottima la prestazione della Cavalier Alessandra Lufrano.

