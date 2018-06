Inserita in Economia il 17/06/2018 da Direttore SPID e Cassetto Digitale dell´Imprenditore: la tua impresa a portata di click 18 e 19 giugno 2018, due giorni dedicati ai nuovi strumenti di accesso smart ai documenti aziendali: la Camera di Commercio di Trapani invita tutti gli imprenditori a ritirare gratuitamente lo SPID, il servizio digitale che permette l’accesso al “Cassetto digitale dell’Imprenditore”.

Cassetto digitale dell’imprenditore Ogni imprenditore, in qualsiasi angolo del pianeta si trovi, ha la necessità di portarsi “in tasca” la propria impresa. Per rispondere a questa esigenza, il Sistema camerale ha realizzato l’innovativo portale “Impresa Italia”, punto di accesso in mobilità al “”, che permette di avere ̶ a portata di mano con un semplice click ̶ tutte le informazioni e i documenti ufficiali della propria azienda aggiornati in tempo reale.

impresa.italia.it SPID CNS Per accedere aè sufficiente essere in possesso delle identità digitali che consentono di identificare il cittadino-imprenditore: lo ** (Sistema Pubblico di identità digitale) o la ** (Carta Nazionale dei Servizi).

Camera di commercio di Trapani Per rilasciare i servizi digitali a tutte le imprese, lainvita gli imprenditori locali ̶ muniti della CNS, nel caso ne siano già in possesso ̶ a recarsi presso lo sportello "firma digitale" della Camera, per ottenere gratuitamente lo SPID. Inoltre, durante le giornate dedicate a questi strumenti di accesso smart ai documenti aziendali, ci saranno dei momenti informativi tenuti da un Consulente esperto.

“Siamo impegnati ogni giorno – dice il Presidente della Camera di Commercio, Commendatore Giuseppe Pace – a individuare le possibili azioni, fornire gli strumenti ed essere facilitatori di quel processo di digitalizzazione di cui le nostre imprese sono attrici. La nostra responsabilità risiede nel canalizzare al meglio le energie e, attraverso l’ascolto e il dialogo, cercare di rendere le imprese del territorio delle vere imprese 4.0”.

Le imprese sono invitate lunedì 18 giugno p.v., dalle 16:00 alle 17:30, e martedì 19 giugno p.v., dalle 8:30 alle 12:00, a recarsi presso lo sportello "firma digitale" della Camera ubicato a pianoterra in Corso Italia, 26.