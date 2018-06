Inserita in Sport il 17/06/2018 da Direttore PALASPORT DI MARSALA. IL COMUNE AFFIDA LA GESTIONE Sono interessate Società e/o Associazioni Sportive senza scopo di lucro

Pubblicato l´Avviso con il quale l´Amministrazione comunale di Marsala intende procedere all´affidamento triennale della gestione del PALASPORT. Possono partecipare all´affidamento dell´Impianto le Società e/o Associazioni Sportive, senza scopo di lucro – anche in ATI - con sede a Marsala, iscritte all´Albo Comunale delle Associazioni Sportive, e regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. L´affidamento consiste nella gestione, manutenzione ordinaria, custodia e pulizia dell´intero Palasport, da attuarsi a mezzo di proprio personale. Ulteriori requisiti sono indicate nel bando, online all´indirizzo https://www.comuneweb.it/egov/Marsala/Albo-Pretorio/elencoAlbo/pubblicazione.2018.4082.2018-06-15.html. L´istanza di partecipazione, su apposito modello, dovrà essere presentata entro il prossimo 4 luglio. Per informazioni e per richieste di sopralluogo della struttura potrà essere contattato il Settore Attività Produttive:0923993.239-395-409.