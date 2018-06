Inserita in Cultura il 17/06/2018 da Direttore “Aperitivo con l’autore” Marco Rizzo Trapani, 16 giugno 2018 – Si è protratto fino alle 23.30 l’evento, organizzato da Lallabis, “Aperitivo con l’autore” Marco Rizzo, proseguito con la coinvolgente esibizione del gruppo New Soul che ha intrattenuto ed allietato i presenti. I libri dell’autore Marco Rizzo, il romanzo “Lo scirocco femmina” e l’opera di graphic journalism “Salvezza” realizzata in collaborazione con l’illustratore Lelio Bonaccorso, sono stati oggetto di un’ approfondita riflessione sulla condizione della Sicilia ed in particolare di Trapani, di cui i libri fanno da specchio nella trattazione di diverse tematiche: immigrazione, accoglienza e mafia locale. Nel corso della discussione, tra Rizzo e Baldarotta, direttore de “Il Locale News”, si è menzionata e mostrata l’immagine murale comparsa negli ultimi giorni nei pressi di Via Virgilio a Trapani, “Accogliamoli tutti (a casa di Tranchida)” firmato Casa Pound, a cui si sono aggiunti altri commenti come “Aiutiamoli a casa loro”. «Distorsioni, che ci propinano i mezzi mediatici- prosegue Rizzo- se è vero che ci sono delle realtà che danno aiuti consistenti ai migranti presso le loro terre, è vero anche che negli ultimi anni, con le bombe in Libia, sovvertendo regimi, nascondendo rifiuti tossici e radioattivi sotto gli asili che costruivamo in Somalia, sono stati forniti rimedi totalmente inadatti e sbagliati! Rizzo ha espresso un implicito appello finalizzato a porre un freno alla campagna mediatica che giustifica certi gesti politici (come quello di non concedere alla nave Aquarius di attraccare in un porto italiani). Da queste considerazione deriva la considerazione di Rizzo «Mentre la gente continua a morire, mi chiedo che mondo stiamo costruendo?». Nell’introduzione al libro “Lo scirocco femmina”, Baldarotta ha fornito ai presenti una chiave di lettura «Il libro che ruota attorno al giallo di un omicidio è, in definitiva, la costatazione che i reali moventi ed esecutori dell’uccisione del “professore” siamo tutti noi ed in particolare la società di Trapani, vista l’ambientazione del romanzo. Nel corso della presentazione, l’attrice Rosaria Bonfiglio ha interpretato alcuni brani tratti dal libro “Lo scirocco femmina”. La serata si è conclusa con i ringraziamenti della presidentessa dell’associazione Maria Bonfiglio, per la notevole e coinvolta partecipazione.