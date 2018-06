Inserita in Salute il 17/06/2018 da Direttore

Mazara del Vallo - RACCOLTA DIFFERENZIATA ZONA 2

Da domattima il servizio porta a porta con umido e secco residuale





Prenderà il via domani mattina il servizio di Raccolta Differenziata per la ZONA 2, quella indicata dal perimetro compreso tra: Via Valeria; Lungomare Hopps e San Vito; Viale Africa; SS115; Via Archi; Via Marsala; Via Ferrovia Via Toscanini e Via Siragusa.

Dalle 20,00 di oggi domenica 17 giugno e sino alle 05,00 della mattina successiva gli utenti dovranno esporre i mastelli come da calendario comunicato.





I mastelli non hanno alcun costo e il mancato ritiro non esenta dall’obbligo di effettuare la raccolta differenziata. Da domenica inoltre nella Zona 2 saranno eliminati i cassonetti stradali per la raccolta della spazzatura.





Il nuovo sistema di raccolta differenziata Porta a Porta, che è già iniziato nella Zona 1 e che fa domani comprenderà anche Zona 2 prevede nei giorni DISPARI (Lunedì, Mercoledì e Venerdì) la raccolta dell’umido organico (contenitore MARRONE) ed del secco residuale (contenitore GRIGIO). Nei giorni PARI (Martedì, Giovedì e Sabato) invece i rifiuti multi materiali(contenitore BLU) e il vetro (contenitore VERDE).





Rimangono sempre pienamente operativi il Centro di Raccolta di Via Marsala e il Centro Raccolta fogliami e elementi di potatura di Via dei Giardini Fioriti e la possibilità del ritiro a domicilio, in maniera GRATUITA, degli ingombranti chiamando i numeri verdi: 800550811 da rete fissa e il 3924978597 da rete mobile.





Si ricorda inoltre che lunedì 18 giugno inizia anche per la ZONA 3 la distribuzione dei Kit per la raccolta differenziata. La Zona 3 è quella indicata dal perimetro compreso tra: il lato sx del Fiume Mazaro, la SS 115; la Via Mario Fani e confina sud con il Lungomare Fata Morgana. Da Lunedì 18 Giugno sarà possibile ritirare i mastelli per effettuare la raccolta differenziata presso il Palazzetto dello Sport di Contrada Affacciata. Il Palazzetto sarà aperto per il ritiro dei KIT da Lunedì 18 Giugno a Sabato 23 Giugno dalle 09,00 alle 12,30. Per la sola giornata di Sabato 23 Giugno è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle 15,00 alle 18,30.





Per coloro i quali, residenti nelle zone 1 e 2, ancora non hanno ritirato i mastelli potranno farlo in una specifica postazione sempre al Palazzetto dello Sport negli orari già specificati.





E’ possibile verificare la propria zona di appartenenza grazie alla mappa interattiva realizzata da di un nostro concittadino, Maurizio Foderà. Attraverso il link: https://goo.gl/87pHri si può accedere alla ‘MAPPA INTERATTIVA MAZARA SI DIFFERENZIA’ e sapere con facilità, in base alla propria residenza, se è il proprio turno o meno. Consultare la mappa è semplicissimo, basta inserire la via di residenza e verranno fornite tutte le indicazioni necessarie.





Mazara del Vallo 17 Giugno 2018