Inserita in Sport il 17/06/2018 da Direttore I Giovanissimi del Marsala calcio alla fase Finale regionale I Giovanissimi del Marsala calcio, dopo lo splendido risultato ottenuto nella fase provinciale di categoria, oggi, parteciperanno alla fase Finale del concentramento regionale che si svolge in provincia di Messina sul campo Comunale C. Micale di Capo d’Orlando con inizio alle ore 16:00.