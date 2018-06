Inserita in Tempo libero il 17/06/2018 da Direttore Festa della musica 2018: all’aeroporto Trapani Birgi concerti aperti al pubblico Nell´area Arrivi dell´aeroporto Vincenzo Florio giovedì 21 giugno alle 13,00 opera lirica e il belcanto, alle 20.30 dj set e sax

Anche l’aeroporto di Trapani Birgi “Vincenzo Florio” aderisce alla Festa della Musica 2018 in programma il prossimo 21 giugno, in 22 aerostazioni di Italia, manifestazione promossa dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. L’appuntamento con l’opera lirica e il belcanto, organizzato per il secondo anno consecutivo da Airgest in partnership con Ente Luglio Musicale Trapanese, è per le ore 13,00, nell´area Arrivi dell´aeroporto dove si terrà un concerto di musica classica, pianoforte e voce.

Il programma del concerto all´aeroporto Vincenzo Florio Ad esibirsi alle ore 13,00 nell’area Arrivi dell’aeroporto Vincenzo Florio, saranno Chiara Pulsoni al pianoforte, il soprano Maria Cristina Napoli e il baritono Fabio Cucciardi. Tra le arie in programma di Giacomo Puccini O mio babbino caro (da Gianni Schicchi), Wolfgang Amadeus Mozart Non più andrai (da Le Nozze di Figaro), Wolfgang Amadeus Mozart La ci darem la mano (Da Don Giovanni), Giacomo Puccini Si, Mi chiamano Mimì (da La Boheme), Georges Bizet Votre toast (da Carmen), Giacomo Puccini Quando men vò (da La Boheme), Gaetano Donizetti Quanto Amore (da Elisir D’amore), Giacomo Puccini Si corra dal Notaio (da Gianni Schicchi), Franz Lehár Tace il labbro (da La vedova allegra). Alle 20.30 seguirà live dj set con il dj Sebastian e il sassofonista Francesco Gianquinto, in collaborazione con l’associazione culturale giovanile TerraSonora. Per entrambi gli appuntamenti l’ingresso è libero.

Sempre giovedì 21 giugno, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, nel centro storico di Trapani, un altro appuntamento in programma per la Festa della Musica 2018. L’Ente Luglio Musicale Trapanese in collaborazione con l´Associazione UP! curerà un´iniziativa di animazione musicale nel centro storico della città di Trapani, con apposite postazioni che vedranno la partecipazione di artisti e musicisti locali.