Inserita in Cultura il 17/06/2018 da Direttore Successo ad Aci Trezza per il secondo raduno regionale di corpi bandistici Quattro corpi bandistici, circa 130 musicisti, oltre 3 ore di musica, centinaia di spettatori lungo tutto il circuito e in piazza Verga per il concerto finale. Sono questi i numeri della seconda edizione del raduno regionale "Armonie musicali nella riviera dei Ciclopi" che si è tenuto ieri sera ad Aci Trezza nell´ambito del festival bandistico "Terre di Sicilia" organizzato dalla sezione regionale dell´Anbima con il patrocinio dell´Assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo e del Comune di Aci Castello. Le formazioni bandistiche "Madonna di Dinnammare" di Larderia - Messina, "Petiliana" di Delia (Caltanissetta), "Musikanova" di Militello in Val di Catania e "Città di Paternò", hanno prima inondato di buona musica le vie del borgo marinaro fino al Lungomare dei Ciclopi dove si è tenuta un´esibizione comunitaria con l´esecuzione dell´inno di Mameli con lo sfondo dei mitici faraglioni trezzoti. In serata, la piazza è stata il cuore pulsante dell´evento con la seconda parte dedicata allo spettacolo conclusivo che ha visto le bande, rispettivamente dirette dai maestri Angelo Galiano, Andrea Grioli, Graziano Lo Presti e Felice Grasso, presentare un vasto repertorio di marce sinfoniche, medley di brani contemporanei tratti dagli Abba e dai Queen, musiche dai film di Bud Spencer, marce americane e pezzi recenti come l´applaudito "Una vita in vacanza" de "Lo stato sociale" brano hit dell´ultimo festival di Sanremo. A conclusione delle esibizioni la Confraternita San Giovanni Battista che, insieme alla Commissione festeggiamenti in onore del patrono, ha voluto fortemente organizzare il raduno anche per festeggiare il 25° anniversario dalla sua fondazione, ha omaggiato le bande partecipanti con una targa ricordo, mentre il presidente regionale Ivan Martella ed il presidente provinciale Carmelo Mazzaglia, dell´Anbima, hanno consegnato un attestato di partecipazione. "Un grazie all´associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome per aver ancora una volta scelto Aci Trezza e le sue feste per un momento di incontro tra eccellenti corpi bandistici, provenienti da ogni parte della Sicilia - dichiara soddisfatto il presidente Giovanni Valastro. Anche quest´anno abbiamo voluto arricchire il programma delle manifestazioni che si svolgono la festa di San Giovanni Battista con un momento completo come lo è un raduno bandistico, grande occasione per la valorizzazione delle nostre tradizioni popolari, di socializzazione e di promozione del nostro territorio."