Inserita in Economia il 17/06/2018 da Direttore AI VIVAI CRACCHIOLO IL PREMIO QUALITA’, CORTESIA, ESPERIENZA, CONOSCENZA, VARIETA’ Dalla poesia del Tirreno alla paradisiaca esperienza d’una flora adatta a te “Premio qualità, cortesia, esperienza, conoscenza e varietà” quello assegnato, dai più fedeli clienti, ai vivai “Cracchiolo”. La storia dei vivai Cracchiolo, di Andrea e Salvatore, ha radici profonde, radicate nella passione di una vita, quella del padre Vito, dedicata all’arte e all’amore per la natura. Passione che continua a vivere a fianco di quella, altrettanto forte, dei figli. Passione e dedizione profonda che hanno spinto Salvatore e Andrea a pensare e realizzare un luogo dove coltivare l’amore per piante e fiori e godere dei ritmi di una natura meravigliosamente ordinata e pura. I valori, la filosofia e gli obiettivi dei vivai Cracchiolo sono rimasti gli stessi degli esordi, nonostante la naturale evoluzione dell’azienda: la passione per le piante e la ricerca del miglioramento continuo, nella convinzione che la qualità non sia solo uno standard a cui fare riferimento, bensì la traccia che si può imprimere su qualsiasi aspetto della loro attività. * Una storia che continua Oggi i “Giardini Cracchiolo” sono un vivaio moderno e all’avanguardia, esteso su parecchie centinaia di metri quadrati, realizzati secondo la più moderna concezione vivaistica d’ispirazione olandese. Lo charme che domina il nucleo delle piante ad alto fusto, si unisce in maniera armoniosa agli spazi dedicati alle piante fiorite e all’home décor. Ambienti, quelli dei vivai Cracchiolo, raffinati e accoglienti, teatro di nuovi e stimolanti incontri. L’incontro con le piante e con i numerosi amanti di esse. E l’incontro, principalmente, con Andrea, una enciclopedia del giardinaggio, che ti diletti ad ascoltare con ammirazione e sincera gratitudine. * La nostra filosofia: un vivaio, una casa Cosa si può fare in un giardino creato a casa? Leggere un libro, studiare la psicologia animale, ascoltare Chopin, portare i bambini a giocare nell’orto… Cogliendo una tendenza nord europea, che fa del viaggio attraverso la natura un viaggio culturale quello che assicurano i vivai Cracchiolo è un inedito percorso dedicato all’esplorazione del mondo dell’arte e della natura. Ecco perché un giardino a casa è la principale scommessa sulla quale lavora il personale del vivaio sotto l’abile e fantastica direzione culturale di Andrea, il più giovane della famiglia e, al contempo, una vera e propria miniera di suggerimenti, nomi, colori e fantastiche soluzioni artistico-ambientali. * La scelta: la semplicità e la bellezza Vivai Cracchiolo, sito in Alcamo, a pochi chilometri dallo svincolo autostradale della A29 e a pochi metri dalla città di Alcamo, rimane senza dubbio una realtà specializzata nella vendita di piante e fiori e servizi di giardinaggio. Attiva da decenni, l’azienda si occupa degli allestimenti per i vostri momenti più belli offrendo una vasta gamma di piante ornamentali, da interno e da esterno, fiori in vaso e recisi, di straordinaria delicatezza e freschezza. Presso i Vivai Cracchiolo, inoltre, potrete trovare un’ampia scelta di piante esotiche, da frutto, acquatiche e palustri, oltre che accessori come vasi, fioriere, terricci e articoli da giardinaggio delle migliori marche. Un ambiente unico, in cui ammirare un´amplissima varietà di piante e fiori, con i quali realizzare composizioni armoniosamente studiate per ogni particolare evento. Tutta la passione e l´esperienza di un grande staff di specialisti, gentili e disponibili (Andrea, Salvatore e Vito), per creare magiche atmosfere, con la semplicità e la bellezza della natura.