17/06/2018

Steve Holcombe domina a Colle di Tora e agguanta la prima posizione in campionato

Un day 2 strepitoso per Steve Holcombe che oggi ha dominato la prova degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia Maxxis aggiudicandosi il gradino più alto del podio su Eero Remes e Brad Freeman. Un podio tutto straniero dunque per questa giornata, con Alex Salvini che ha purtroppo affrontato una gara difficile a causa di condizione fisiche non eccelse con lo hanno limitato per tutto il giorno. Il bolognese ha cercato di portare a casa più punti possibili in vista campionato, terminando la sua gara al quarto posto assoluto che gli fa perdere però la leadership in campionato per un solo punto a favore dell’inglese Steve Holcombe.





La prova è stata caratterizzata da un primo giro molto fangoso e umido a causa della pioggia caduta ieri pomeriggio e che ha cambiato i connotati alle speciali sapientemente preparate dai ragazzi del Motoclub Valturano. La giornata è proseguita sotto un caldo sole che ha asciugato piano piano il terreno.





Come sempre i piloti ci hanno regalato uno grande spettacolo, con il bellissimo Airoh Cross Test e l’impegnativa Estrema X-CUP Maxxis – Galfer vinti entrambi da Steve Holcombe. Il miglior tempo dell’Enduro Test Just1 porta la firma di Eero Remes. Si sono invece aggiudicati le singole classi per questa sesta prova del campionato Giacomo Marmi (125), Maurizio Micheluz (250 2t), Davide Soreca (300), Manuel Monni (300), Alex Salvini (450), Matteo Cavallo (Junior), Claudio Spanu (Youth) e Steve Holcombe (Stranieri).









Nella Coppa FMI, che premia i piloti con ranking compreso tra 90 e 129,99 degli Assoluti d’Italia, vincono la tappa di Colle di Tora Manolo Morettini per la 2t e Jacopo Traini per la 4t.





Nella Coppa Italia, che porta la firma di Manuel Dolce per quanto riguarda l’assoluta, salgono sul gradino più alto del podio lo stesso Dolce per la Cadetti, Christian Capocci per la Junior, Alessandro Borghi per la Senior, Marco Maggi per la Major e Cristina Marrocco, al suo rientro alle competizioni, per la Lady.









Per rivedere i campionissimi degli Assoluti d’Italia l’appuntamento è per il weekend del 7 e 8 luglio, con la settima prova che si svolgerà a Bettola (PC). La tappa vedrà gli atleti sfidarsi in uno spettacolare prologo il sabato sera dalle ore 18.30, mentre domenica la gara scatterà alle ore 9.00.