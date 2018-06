Inserita in Politica il 16/06/2018 da Direttore Cisl su polemiche vicenda Aquarius “solidarietà a Tranchida, polemiche sul delicato tema dell’immigrazione non devono mai trascendere”



“Sull’idea di valorizzare la nostra Isola come terra di pace, di accoglienza, solidarietà con un ruolo centrale per il porto di Trapani, siamo con il sindaco Giacomo Tranchida ed esprimiamo al primo cittadino trapanese, la nostra solidarietà per gli attacchi ricevuti attorno alla vicenda Aquarius” . Ad affermarlo per la Cisl Palermo Trapani, è il segretario generale Leonardo La Piana. “Il confronto fra idee diverse su un tema così importante e delicato come l’immigrazione non deve mai trascendere. Da sempre la Cisl ha sostenuto l’importanza di Trapani come città multiculturale, dell’accoglienza,della solidarietà anche grazie alla nostra associazione per l’assistenza degli immigrati, Anolf. Giusto il confronto con l’Europa, ma non bisogna mai dimenticare quanto sia centrale la salvaguardia di tante vite che fuggono dalla disperazione”.