Inserita in Tempo libero il 16/06/2018 da Direttore Chiara Minaldi duo a PalermoJAM. Musica e aperitivi sulle terrazze della Rinascente il 17 giugno con Obicà OBICÀ E IL BAR PRESENTANO PALERMOJAM: il NUOVO appuntamento con la musica all’ora dell’aperitivo È domenica 17 giugno con CHIARA Minaldi DUO sulle terrazze di Rinascente.



Continuano a riscuotere successo di pubblico gli appuntamenti con PalermoJam, format che unisce proposte gastronomiche di qualità e intrattenimento live.



Domenica 17 giugno alle 19,30 ci sarà la nuova data dell’happy hour organizzato da Obicà e Il Bar, con la musica a fare da piacevole sottofondo, tra un drink e un assaggio di eccellenze italiane, nella scenografica location delle Terrazze di Rinascente in Piazza San Domenico, nel cuore del centro storico di Palermo, il più grande d’Europa.



Protagonista di questa settimana sarà il Chiara Minaldi duo. La frontwoman Chiara Minaldi (voce), e Fabrizio Francoforte (batteria) saranno capaci di creare una invisibile fusione musicale a caldo del pop e del rock con i ritmi del jazz. In scaletta brani di Diana Ross, Marvin Gaye, Tiromancino, Fabio Concato e Coldplay.



PalermoJam continuerà anche nelle settimane successive.



L’aperitivo nelle serate di PalermoJam ha un costo di 12 euro a persona e comprende un taglierino e un drink.



Per essere aggiornati sugli eventi del locale si può cliccare sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ObicaMozzarellaBar/