Eletto il Consiglio Direttivo della Sezione BCsicilia di Marianopoli.

Si è tenuta l'Assemblea degli iscritti della sede BCsicilia di Marianopoli, l'Associazione che si occupa di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Presidente del gruppo cittadino è stata eletta all'unanimità Maria Angelica Lo Iacono, Vice Presidente Roberto Valenti, mentre Segretario sarà Francesco Montagna, Economo Filomena Maria Valenti e Responsabile per la comunicazione Anna Mastrosimone. All'incontro era presente Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia. La sezione di Marianopoli ha elaborato un interessante programma di conoscenza e promozione del patrimonio storico-culturale cittadino. Per il 2018 l'Associazione prevede, tra le varie iniziative, la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'area attraverso convegni, conferenze e visite guidate dedicate ai vari complessi rinvenuti nel territorio, come le strutture circolari megalitiche della Serra di Villaba, inoltre la realizzazione di attività di animazione a partire dalla documentazione archeologica ed etnoantropologica presente nelle collezioni dei due musei presenti a Marianopoli, infine, anche in collaborazione con altre realtà associative locali, il recupero e la valorizzazione delle tradizioni letterarie e musicali. Per informazioni: marianopoli@bcsicilia.it. Tel. 339.4648525.

Foto in copertina: Consiglio Direttivo BCsicilia di Marianopoli (da sinistra: Filomena Maria Valenti, Francesco Montagna, Maria Angelica Lo Iacono , Anna Mastrosimone, Roberto Valenti )