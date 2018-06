Inserita in Politica il 16/06/2018 da Direttore Paceco, domani comizio di ringraziamento del sindaco Scarcella Domani 17 giugno, alle ore 21, in piazza Vittorio Emanuele, a Paceco, il sindaco Giuseppe Scarcella terrà un comizio di ringraziamento per il risultato elettorale di domenica scorsa.

Giovedì scorso, intanto, all’indomani del proprio insediamento in Municipio, il neo primo cittadino ha partecipato alle celebrazioni della Giornata mondiale del Rifugiato, aprendo i lavori di un convegno sul tema “Connessioni migranti”, presso la Biblioteca comunale di Paceco. L’incontro era il primo delle iniziative promosse quest’anno dalla rete “I colori del mondo”, che comprende i centri SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) gestiti dal Consorzio Solidalia nei comuni di Marsala (ente capofila), Paceco, Castellammare Del Golfo, Buseto Palizzolo, Salemi, Custonaci, Vita ed Alcamo. Nel corso del convegno, in particolare, sono stati presentati i progetti Sprar di Paceco e Marsala, con i rappresentanti dei numerosi enti ed associazioni locali che hanno contribuito alla realizzazione delle attività, e si sono susseguite le testimonianze di diversi rifugiati ed operatori.

Nella foto in copertina, il sindaco Giuseppe Scarcella con organizzatori e relatori del convegno.