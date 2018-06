Inserita in Sport il 16/06/2018 da Direttore Al Circolo Velico Marsala sono in corso di svolgimento la 3 e 4 prova del campionato zonale di vela, delle classi laser e laser 4.7 Con un vento da Maestrale che soffiava sui 8 mt/sec, ha avuto inizio, nelle acque antistanti il circolo velico Marsala, la 3 prova del campionato zonale Laser. La regata, a cui partecipano circa 60 barche provenienti da tutta la Regione, ha visto l’affermazione del catanese Claudio de Fontes del Nic Catania nella classe 4.7 e Amos Di Benedetto della società canottieri Marsala, nella classe Laser Radial. Fra gli equipaggi del Circolo velico Marsala, Leandro Baiata al 10 posto nella classe 4.7 mentre Antonino Ciaramidaro al nono e Roberto Giacalone – vice Presidente del Circolo organizzatore – all’ 11° Ottima La giuria Presieduta da Nicola Tartamella e dal giudice internazionale Pasquale Teri. Buona come sempre l’organizzazione del Circolo Velico Marsala. Le regate proseguiranno domani con la quarta prova del campionato.