16/06/2018 Zyz Music Festival annullato! Parco Villa Filippina non è responsabile per quanto accaduto

Palermo: L’associazione Urania, ente gestore di Villa Filippina, in merito a quanto dichiarato nel comunicato ufficiale, e diramato questo pomeriggio dall’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, riguardo l’annullamento del Festival Musicale denominato “Zyz Music Festival” DICHIARA di essere assolutamente estranea ai motivi che hanno portato la Questura di Palermo a non concedere i permessi alla Creative Factory, organizzatrice dell’evento in oggetto, di svolgerlo regolarmente. Le aree esterne della villa, che avrebbero ospitato l’evento, sia oggi, sabato 16 Giugno, che domani Domenica 17 Giugno, è stata dichiarata - a fronte di un’attenta e minuziosa verifica, fatta dalla commissione comunale di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, riunitasi ieri mattina , venerdì 15 giugno - agibile e a norma con tutti i documenti necessari, stabiliti dai termini di legge, per quanto riguarda la sicurezza pubblica richiesta per i giorni del Festival. Inoltre, lo spettacolo di giorno 16 e 17 giugno, non rientra nella programmazione estiva ufficiale del Teatro Arena Villa Filippina 2018. Le due cose sono separate. Lo spazio è stato, come risulta dai documenti ufficiali, dato in concessione agli organizzatori dell’evento/concerto.