Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore Scomparsa di Giovanni Tumbiolo. Il cordoglio dell´On. Baldo Gucciardi "Profondamente e sinceramente dispiaciuto per la scomparsa di Giovanni Tumbiolo. Una grande perdita per la città di Mazara, per la quale nutriva un amore sconfinato e per la quale si spendeva con tutte le sue energie e competenze. Ci mancherà".

Queste le parole dell´On. Baldo Gucciardi in merito all´improvvisa e prematura scomparsa di Giovanni Tumbiolo, presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo.