Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore Scomparsa di Giovanni Tumbiolo. Il cordoglio di Pagoto “Una scomparsa che addolora. Una risorsa che mancherà, non soltanto a Mazara del Vallo, città che amava e per la quale aveva sempre profuso energie e competenze, ma a tutto il mondo della pesca. Mancherà la sua competenza e la sua capacità di aggregazione attorno a un settore importante e delicato per il nostro territorio, del quale si era fatto interprete nella sua qualità di coordinatore di delegazioni in missioni commerciali e scientifiche inerenti oltre la pesca anche l’acquacoltura e l’agroalimentare”.

Lo dice Giuseppe Pagoto, sindaco delle Isole Egadi e presidente del Gac ‘Isole di Sicilia”, per lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca delle isole minori siciliane.

“Blue Sea Land, al quale avevo avuto l’onore di partecipare lo scorso anno - prosegue Pagoto - è diventato un evento davvero importante. Lo avevamo trovato attento e disponibile a seguire la nostra richiesta di riattivare la tonnara di Favignana. L’auspicio è che non si disperda l’importante lavoro che aveva portato avanti negli anni”.