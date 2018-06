Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore Il cordoglio del sindaco Castiglione per l’improvvisa e prematura perdita di Giovanni Tumbiolo «Sono molto addolorato per l’improvvisa e prematura perdita dell’amico Giovanni Tumbiolo, una persona perbene, molto competente, stimato e apprezzato non solo in Italia, ma in tutto il Mediterraneo per la sua meritoria azione in favore del comparto ittico e della cooperazione transfrontaliera. Avendo ricoperto il ruolo di Presidente del Distretto produttivo della Pesca, Tumbiolo sarà infatti ricordato per sempre da tutti soprattutto per aver avuto la lungimirante intuizione di promuovere a Mazara “Blue Sea Land”, l’expo siciliano dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio-Oriente, a cui ha aderito anche il Comune di Campobello e che negli ultimi anni ha visto la presenza di diverse migliaia di persone provenienti da tutto il mondo».

Lo dichiara il sindaco di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione esprimendo sentito cordoglio ai familiari di Giovanni Tumbiolo.