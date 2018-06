Inserita in Cronaca il 16/06/2018 da Direttore CORDOGLIO PER LA MORTE DEL PRESIDENTE GIOVANNI TUMBIOLO La Croce Rossa Italiana Comitato di Mazara del Vallo esprime profondo cordoglio per la prematura morte di Giovanni Tumbiolo, Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu.

Mariella Quinci, Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Mazara del Vallo dichiara: «Oltre a perdere una grande risorsa per la città di Mazara del Vallo, abbiamo perso un grande amico sempre disponibile e premuroso verso tutti. Giovanni era una persona piena di savoir faire, sempre garbato e affettuoso. È stato il nostro più grande ambasciatore di pace, capace di dialogare con tutti i popoli del Mediterraneo. Ogni anno teneva tantissimo alla presenza della Croce Rossa all’evento internazionale Blue Sea land da lui ideato. Il nostro pensiero va a tutta la sua famiglia a cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze».

La Croce Rossa Italiana Comitato di Mazara del Vallo