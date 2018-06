Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER I DIPENDENTI COMUNALI Riguardano il personale delle categorie C e D

Su proposta del vice Sindaco Agostino Licari, titolare della delega al personale, la Giunta municipale ha adottato un atto deliberato con il quale viene approvato il piano per la formazione e l’aggiornamento del personale a tempo determinato delle categorie C e D interessato alle procedure di stabilizzazione. Questo fa parte di un più completo e articolato provvedimento che vede l’aggiornamento e l’adeguata formazione di tutto il personale che lavora al Comune e quindi non solo di quello a tempo determinato ma anche degli impiegati effettivi e di ruolo. “Come avevamo preannunciato la nostra azione di formazione e aggiornamento di tutto il personale comunale continua senza sosta. E prosegue anche l’azione finalizzata alla stabilizzazione del personale comunale a tempo determinato – sottolinea il vice sindaco Licari. L’Amministrazione Di Girolamo sta facendo tutto quanto è nelle proprie possibilità, nel pieno rispetto della normativa che regola la materia, per dare un lavoro stabile a tanti dipendenti che da troppi anni vivono nel precariato. Siamo conviti, infatti, che un personale più sereno sul proprio futuro e formato in modo adeguato sarà ancor più in grado di rendere servizi ottimali in favore dell’utenza”. Dopo l’avvio delle selezioni per la stabilizzazione del personale delle categorie A e B arrivano adesso i corsi formativi per quelle C e D. Questo il calendario degli incontri che si svolgeranno nella sala conferenze del Complesso San Pietro, dalle 15,00 alle 18,00:

1. Martedì 19.06.2018 – “Procedimenti di assunzione spese ed acquisizione delle entrate e procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio” 2. Martedì 26.06.2018 -- “Il procedimento amministrativo aggiornato alla L. 124/2015 – Il diritto di accesso agli atti ed il F.O.I.A. 3. Martedì 03.07.2018 -- “Codici dei contratti e le procedute di affidamento di beni e servizi – Procedure Mepa con indicazioni operative” 4. Martedì 10.07.2018 -- Legge 190/2012 e piano prevenzione della corruzione – Codice di comportamento dei dipendenti e sanzioni disciplinari – Trasparenza Amministrativa e Pubblicazione atti e documenti.

Docenti saranno il Segretario generale Bernardo Triolo,il vice direttore di ragioneria Filippo angileri, il dirigente dell’Area Tecnica Francesco Patti e Patrizia Piccione dello Staff del Segretario.