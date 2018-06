Inserita in Tempo libero il 15/06/2018 da Direttore

GHEMON - "Criminale Emozionale" IL NUOVO SINGOLO INEDITO che anticipa il nuovo album

"Criminale emozionale" è il nuovo singolo inedito di GHEMON disponibile da oggi Venerdì 15 Giugno su Spotify, iTunes e tutte le principali piattaforme digitali per Macro Beats e distribuito da A1 Entertainment.





"Criminale emozionale" è un brano che incarna alla perfezione il mood estivo, un singolo allegro che fa venire immediatamente voglia di muoversi grazie ai contrasti musicali. GHEMON si rivolge con leggerezza alla partner, nonostante la consapevolezza di non essere l’uomo perfetto, le chiede di non fermarsi alle apparenze perché se gliene verrà data l’opportunità si rivelerà per la sua personalità esplosiva e coinvolgente. Questo pezzo uptempo e molto fresco, che mescola il funky alla scrittura da cantautore della nuova generazione, rappresenta un ulteriore tassello della versatilità e delle tante sfaccettature che l’artista ha saputo dimostrare negli ultimi dischi. Il brano è stato scritto da GHEMON e composto e suonato con “Le Forze del Bene”, la band che lo accompagna dal vivo in tour. La produzione è stata curata dallo stesso Gianluca insieme a Tommaso Colliva.





Il nuovo singolo arriva dopo il grande successo di "Mezzanotte", un lavoro coraggioso, carnale, fisico, dove la musica viene usata come terapia per riemergere da momenti difficili, un bilancio sincero nonostante i successi e gli eccessi, un´autoanalisi dell´uomo Gianluca prima che dell´artista GHEMON. "Mezzanotte" è quindi la consacrazione di qualcosa di unico, dove le influenze black si legano alla musica italiana riuscendo anche a trovare uno spazio vitale per la tradizione Hip Hop."Mezzanotte" (Macro Beats / A1 entertainment) ha esordito al terzo posto della classifica FIMI degli album più venduti in Italia e il "Mezzanotte Tour" ha fatto registrare numerosi sold out in tutta la Penisola consacrando Ghemon quale punto di riferimento di una scena in continua evoluzione. A marzo la pubblicazione della prima autobiografia dell´artista "Io Sono - Diario anticonformista di tutte le volte che ho cambiato pelle" per Harper Collins, un libro che cerca di ricostruire il lungo percorso interiore che lo ha portato all´accettazione di sè, tra vittorie e successi ma anche tra cadute e momenti bui.





Partito il "Criminale Emozionale Tour" in cui GHEMON insieme alla sua band "Le Forze del Bene" si esibirà per tutta l´estate in giro per l´Italia, qui le date in continuo aggiornamento:





15/06 - Happening delle Cooperative Sociali- BERGAMO

21/06 - Giardini Estensi - MODENA

22/06 - Festa d´Estate - Vascon - TREVISO

23/06 - Lumen Festival - VICENZA

29/06 - Beer&Farm - Carignano - PARMA

30/06 - Wow Festival - COMO

13/07 - Reload Sound Festival - BIELLA

14/07 - Fara Rock - Fara d´Adda - BERGAMO

18/07 - Mira On Air - Mira - VENEZIA

19/07 - Woodoo Fest - Cassano Magnago - VARESE

20/07 - Future Fest - VITERBO

21/07 - Locus Festival - Locorotondo - BARI

10/08 - Bella Storia - Venticano - AVELLINO

17/08 - Festival Radio Onda D´urto - BRESCIA

08/09 - Ecosuoni - Palma Campania - NAPOLI