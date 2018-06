Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore Pro Loco Trapani Centro: premiati i vincitori del contest fotografico #Misteri18 Sono stati ufficialmente premiati questa settimana i vincitori del contest fotografico su Instagram #Misteri18, promosso dalla Pro loco “Trapani Centro” in collaborazione con Visit Sicily.

Presso la sede della Pro Loco infatti si è svolta la cerimonia della consegna delle targhe per il primo classificato, Francesco Anselmo, autore della fotografia vincitrice. Ecco la motivazione: “la foto contiene compositivamente gli elementi caratterizzanti il tema del concorso e contestualizza i soggetti mediante la presenza iconica sullo sfondo della Chiesa del Purgatorio. Ottima sintesi tra forma e contenuto, tra composizione e messaggio che l´immagine vuole esprimere”.

Maria Emanuela Ingoglia ha ritirato il riconoscimento per il secondo posto della sorella Assia Kysnu Ingoglia (attualmente fuori sede), la cui foto è stata scelta con la seguente motivazione: “sintesi del tema del concorso sui riti processionali della Settimana Santa, l´immagine mette in relazione scultura e umanità con l´architettura della chiesa barocca, sede dei gruppi dei Misteri, che fa da quinta scenica”.

Direttamente da Londra la food & travel blogger inglese Valerie Ferguson è venuta in Sicilia a ritirare il suo riconoscimento per il terzo posto per una “fotografia ben costruita in cui la composizione geometrica della scena si coniuga con gli elementi barocchi della Rua Grande. L’immagine presenta una grande ricchezza di elementi e di cromie. I fedeli, al seguito dell´Addolorata avvolta nel suo manto nero, conferiscono all´immagine una forte componente di umanità”.

La menzione speciale di quest’anno è andata a Giovanni Amato (l´immagine in bianco e nero è di forte impatto emotivo con grande componente espressiva dei portatori e in particolare dei loro volti in primo piano. Sullo sfondo, il gruppo statuario, fa loro da contrappunto).

La partecipazione al concorso, nato per promuovere uno degli eventi più rappresentativi del nostro territorio attraverso gli occhi di turisti e visitatori, anche quest’anno, ha avuto un notevole successo (sono giunte oltre 900 foto). Tantissime le foto che hanno saputo cogliere l´emozione e l´unicità di questi momenti, per questa ragione la giuria, composta da alcuni membri competenti della Pro Loco Trapani Centro e di Visit Sicily, ha deciso di segnalare quattro ulteriori fotografie “per il loro impatto emotivo”. Gli autori sono: Chiara Treglia, Chiara Poma, Giulia Giacalone, Salvatore Marino.