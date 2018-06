Inserita in Sport il 15/06/2018 da Direttore Il nuovo staff tecnico della Sigel Marsala Volley Staff tecnico nuovo di zecca quello che, più o meno velatamente, è stato messo a punto dalla società azzurra. Uno staff che potrà garantire, sin dalle prime battute del mercato estivo, una comunione d´intenti e un´intensa attività volta a costruire un roster degno della nostra storia. Direttore tecnico sarà quel Valerio Vermiglio il cui nome ha bisogno di pochissime note: i due trionfi europei con la maglia della nazionale italiana, con la quale ha conquistato anche l´argento olimpico ai giochi di Atene del 2004, sono soltanto alcuni dei tanti successi in bella mostra nel palmares del nuovo D.T. della Sigel Marsala Volley. Per ben cinque volte campione d´Italia, il palleggiatore messinese ha già iniziato a fornire il suo preziosissimo contributo alla nostra causa. In panchina siederà l´ex coach di Soverato Leonardo Barbieri. Nato nel 1967 a Castiglione D´Adda, vanta un´esperienza pluridecennale sulle panchine di A1 e A2. Il suo vice sarà Fabio Aiuto, personaggio ben conosciuto dalle nostre parti per aver giocato a Marsala quando ancora c´era la squadra maschile. Lo scorso anno, dopo un´esperienza in Germania, ha allenato l´Elimos Trapani in serie C. Il Team Manager sarà Ciccio Campisi, che di presentazioni non ne ha davvero bisogno. Il buon Ciccio non se l´è sentita di lasciare i colori per i quali ha dato tantissimo e ha sposato con entusiasmo il nuovo ruolo. Nel quale metterà a frutto esperienza e sagacia maturate in tanti anni di milizia azzurra. E´ d´obbligo il più grosso "in bocca al lupo" a tutti.