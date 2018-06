Inserita in Cultura il 15/06/2018 da Direttore Isole: Busetta (Banca S. Angelo), “Sì a misure per lo sviluppo” Palermo, 15 giugno 2018 - “Non abbiamo bisogno tanto di una legge ad hoc sulle isole, ma di un pacchetto di misure sulle zone a sviluppo ritardato come la Sicilia ed il Mezzogiorno”. Lo ha detto Pietro Busetta, presidente della Banca Popolare Sant’Angelo e docente di economia, nel corso del suo intervento al seminario “Strumenti di fiscalità per lo sviluppo delle isole dell’Unione europea”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che si è tenuto stamani a Villa Malfitano a Palermo. “Pensare ad una normativa – ha aggiunto – valida per isole come Lampedusa e Linosa e allo stesso tempo per regioni come la Sicilia e la Sardegna è complesso . È indispensabile destinare risorse aggiuntive rispetto a quelle destinate al resto del Paese. L’obiettivo non può essere quello di compensare i disagi derivati dall’insularità, ma di andare oltre le condizioni di stato minimo che evidentemente in queste aree d’Italia non determinano l’attrazione di investimenti. È questa l’unica vera condizione per promuovere lo sviluppo del Mezzogiorno”.