Inserita in Tempo libero il 15/06/2018 da Direttore PIANA - CONCERTI Piana in Note. L’Orchestra Sinfonica Siciliana domani 16 giugno alle 21,00 in concerto in Piazza Vittorio Emanuele. L´orchestra composta da oltre 50 musicisti, sarà diretta da Luca Bagagli, mentre Massimo Barrale è il violino solista. Questo il programma: Bach, Concerto BWV 1041 in la minore per Violino e orchestra, Rossini, L´assedio di Corinto, Rossini, Il Barbiere di Siviglia, Rossini, Il signor Bruschino, Rossini, Guglielmo Tell, Verdi, Nabucco, Sinfonia, Verdi, I Vespri siciliani.